Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом»
16:16
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.
— Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча. Мы не хотим терять времени. Его восстановление займет от 10 до 14 дней, — приводит пресс-служба клуба слова Флика.
Игроку необходимо хирургическое вмешательство на паху, из-за чего поляк будет восстанавливаться около двух недель.
? #Flick: «@lewy_official will undergo groin surgery straight after Saturday's game. We don't want to waste any time. We'll have to see how the recovery process goes.»#FCBWOB pic.twitter.com/f3Ss8PBkup— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 20, 2019
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