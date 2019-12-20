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Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом»

16:16
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

— Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча. Мы не хотим терять времени. Его восстановление займет от 10 до 14 дней, — приводит пресс-служба клуба слова Флика.

Игроку необходимо хирургическое вмешательство на паху, из-за чего поляк будет восстанавливаться около двух недель.

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