Киммих после скандала в «Баварии» может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «ПСЖ», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, парижане рассматривают вариант с подписанием 29-летнего немца летом 2024 года.

19 февраля Bild сообщал, что Киммих задумывается об уходе из мюнхенского клуба, поскольку ранее он был ключевым футболистом, а сейчас утратил данный статус.

Немец чуть не подрался с ассистентом главного тренера Томаса Тухеля Жолтом Левом после замены в матче с «Бохумом» (2:3) в 22-м туре бундеслиги. Этот инцидент окончательно испортил отношения между Киммихом и Тухелем.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.