Киммих — лучший игрок сборной Германии в 2021 году

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признан лучшим игроком сборной Германии 2021 года по версии болельщиков, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Киммих получил 33,8 процента голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник «Челси» Кай Хавертц (22,7%). Третьим стал нападающий «Баварии» Лерой Сане (13,6%).

Напомним, в 2020 году лучшим игроком немецкой сборной был признан вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.