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Сегодня, 15:30

Киммих — лучший игрок сборной Германии в 2021 году

Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признан лучшим игроком сборной Германии 2021 года по версии болельщиков, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Киммих получил 33,8 процента голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял полузащитник «Челси» Кай Хавертц (22,7%). Третьим стал нападающий «Баварии» Лерой Сане (13,6%).

Напомним, в 2020 году лучшим игроком немецкой сборной был признан вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Источник: https://www.dfb.de/news/detail/kimmich-ist-nationalspieler-des-jahres-236174/
Джошуа Киммих
Лерой Сане
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
ФК Челси
Кай Хаверц
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 18 12 1 5 44-28 37
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Фрайбург 18 8 6 4 30-18 30
5
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
6
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
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14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Арминия – Гр. Фюрт
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Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
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Боруссия Д

 13
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

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Хоффенхайм

 7
И К Ж
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Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
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Байер

 14 1 3
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