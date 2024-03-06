Киммих еще не договорился с «Баварией» о новом контракте
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих еще не договорился с клубом о новом контракте, сообщает Express.
По данным источника, за ситуацией следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые хотят приобрести 29-летнего игрока летом. Также немецким футболистом интересуются «Барселона» и «ПСЖ», но Киммих больше склоняется к переходу в АПЛ.
Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.
Источник: Express
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|24
|20
|4
|0
|61-16
|64
|
2
|Бавария
|24
|17
|3
|4
|65-28
|54
|
3
|Штутгарт
|24
|16
|2
|6
|55-31
|50
|
4
|Боруссия Д
|24
|12
|8
|4
|48-30
|44
|
5
|РБ Лейпциг
|24
|13
|4
|7
|53-31
|43
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|9
|10
|5
|38-31
|37
|
7
|Хоффенхайм
|24
|9
|6
|9
|43-44
|33
|
8
|Вердер
|24
|8
|6
|10
|33-37
|30
|
9
|Фрайбург
|24
|8
|6
|10
|32-44
|30
|
10
|Аугсбург
|24
|7
|8
|9
|39-41
|29
|
11
|Хайденхайм
|24
|7
|7
|10
|34-42
|28
|
12
|Боруссия М
|24
|6
|8
|10
|42-46
|26
|
13
|Вольфсбург
|24
|6
|7
|11
|30-39
|25
|
14
|Унион Б
|24
|7
|4
|13
|23-39
|25
|
15
|Бохум
|24
|5
|10
|9
|29-50
|25
|
16
|Кельн
|24
|3
|8
|13
|16-39
|17
|
17
|Майнц
|24
|2
|10
|12
|19-38
|16
|
18
|Дармштадт
|24
|2
|7
|15
|24-58
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|- : -
|9.03
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|- : -
|9.03
|17:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|9.03
|17:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|9.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Дармштадт
|- : -
|9.03
|20:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|10.03
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|10.03
|21:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|20
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|17
|1
|0
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