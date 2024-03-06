Киммих еще не договорился с «Баварией» о новом контракте

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих еще не договорился с клубом о новом контракте, сообщает Express.

По данным источника, за ситуацией следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые хотят приобрести 29-летнего игрока летом. Также немецким футболистом интересуются «Барселона» и «ПСЖ», но Киммих больше склоняется к переходу в АПЛ.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.