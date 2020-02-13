Инвестор «Герты» раскритиковал поступок Клинсманна

Ларс Виндхорст, который является основным инвестором «Герты», рассказал, что клуб не сможет дать Юргену Клинсманну место в совете директоров клуба. Ранее специалист ушел с поста главного тренера берлинского клуба, чтобы продолжить работу на административной должности, ссылаясь на то, что не получает должной поддержки от игроков и персонала.

— Жаль, что Клинсманн так ушел из клуба, — цитирует Виндхорста ESPN. — Я общался с ним по телефону, он извинился. Однако, к сожалению, после такого он не сможет работать в совете директоров клуба. То, как он нас покинул, сложно принять. Подобные вещи может сделать только подросток, а в бизнесе так никто не поступает.