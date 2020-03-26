Игроки «Униона» полностью отказались от зарплат из-за коронавируса

Футболисты «Униона» приняли решение полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса. Руководство клуба и обслуживающий персонал поддержали это решение, частично отказавшись от выплат.

— Мы все очень много работали в последние дни ради того, чтобы сохранить клуб в Бундеслиге, — сказал президент клуба Дирк Цинглер. — Все сейчас отказываются от крупных сумм, чтобы получилось преодолеть этот кризис в мире. Выражаю благодарность от руководства.

После 25 туров «Униона» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.