Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал о своем страхе. В 8 матчах чемпионата Германии он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи

— Ничто не отпугнет меня. — цитирует норвежца France Football. — Погодите, вообще-то я ненавижу змей. Вот и все. Боязнь травмы? Если начнете так думать, то никогда не продвинетесь вперед.

В начале карьеры в течение четырех месяцев не мог играть в футбол, потому что рос слишком быстро. Это был худший момент для меня. Ненавидел этот период. Для футболиста нет ничего хуже.