Хенесс - о решении ван Гала: "Луи – один из лучших тренеров в мире. Желаю ему всего наилучшего в будущем"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу решения голландского тренера Луи ван Гала завершить карьеру. Он отметил, что с голландцем, как с человеком, очень сложно ладить, но это не мешало ему быть одним из лучших в мире.

– Луи – один из лучших тренеров в мире, именно благодаря ему "Бавария" основательно изменила свой стиль игры в футбол, – приводит пресс-служба клуба Владение мячом, позиционная игра, он привел за собой все это. Юпп Хайнкес и Пеп Гвардиола продолжили этот путь, частично даже улучшив его.



Мы до сих пор пользуемся идеями ван Гаала при игре в футбол. К сожалению, как с человеком, с ним очень сложно ладить, он всегда держит дистанцию, так что мы никогда не были так близки, как мне быхотелось. Но, как профессионал, я уважаю его и желаю ему всего наилучшего в будущем.

Луи ван Гал за карьеру тренировал 5 клубов: "Аякс", "Барселону", АЗ, "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". 67-летний специалист дважды занимал пост главного тренера сборной Голландии.

Вместе с мюнхенцами ван Гал в свой первый же год сделал золотой дубль и дошел до финала Лиги чемпионов 2009/2010, но уступил "Интеру" (0:2). Затем голландец был уволен по ходу следующего сезона

Луи ван Гал объявил о завершении карьеры тренера