«Хайденхайм» в меньшинстве обыграл «Вердер»

«Хайденхайм» дома обыграл «Вердер» в матче 24-го тура бундеслиги — 2:1.

У хозяев дублем отметился Максимилиан Байер — он забил на 8-й и 44-й минутах. За гостей гол в добавленное время забил Скелли Альверо.

«Хайденхайм» с 73-й минуты играл в меньшинстве, с поля был удален форвард команды Мариус Бюльтер.

После этой игры команда Франка Шмидта с 33 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вердер» с 30 очками располагается на строчку ниже.