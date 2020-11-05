Ханс-Йоахим Ватцке: «Я бы хотел подписать в «Боруссию» Киммиха. Он постоянно нам забивает»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ответил на вопрос о том, кого хотел бы привлечь в состав своей команды из «Баварии».

— Конечно, с финансовой точки зрения это чистая фантазия, но среди всех игроков «Баварии» я бы хотел подписать в «Боруссию» Йозуа Киммиха, — приводит Bild слова Ватцке. — Меня всегда волнует, когда приходится играть против него. Киммих очень хорош и постоянно нам забивает. Он потрясающе вырос как игрок, очень впечатляет.

В субботу, 7 ноября «Боруссия» и «Бавария» встретятся в рамках матча 7-го тура чемпионата Германии. Начало — в 20.30 (мск).