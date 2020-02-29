Гол Пентека спас «Герту» от поражения в матче с «Фортуной»

«Фортуна» и «Герта» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Германии (3:3). Хозяева забили три гола в первом тайме, а гости — во втором. Спасительным для берлинской команды стал гол Кшиштофа Пентека, купленного у «Милана» в январе.

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24-й тур

«Фортуна Д» — «Герта» — 3:3 (3:0)

Голы: Кенан Караман, 6 (1:0). Томми, 9 (2:0). Кенан Караман, 45+1 (3:0). Томми, 64 — в свои ворота (3:1). Кунья, 66 (3:2). Пентек, 75 — с пенальти (3:3).

«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 74), Штегер, Томми (Йергенсен, 69), Хеннингс, Кенан Караман (Ампома, 63).

«Герта»: Крафт, Боята, Рекик, Клюнтер, Торунарига, Шельбред, Дарида, Дилросюн (Миттельштедт, 46), Лукебакио (Вольф, 46), Пентек (Ибишевич, 90+1), Кунья.

Предупреждения: Клюнтер, 35. Томми, 40. Боджек, 52. Кунья, 60.

Судья: Штилер.

28 февраля. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».