«Бавария» сделала запрос по трансферу Осимхена

«Бавария» рассматривает форварда «Наполи» Виктора Осимхена как замену Роберту Левандовски, пишет Corriere dello Sport.

Мюнхенский клуб направил «Наполи» запрос по 23-летнему форварду. Это произошло после громких заявлений Роберта Левандовски, который публично объявил, что хочет покинуть «Баварию».

Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис до сих пор не решил — оставить ли форварда на следующий сезон или заработать на нем в летнее межсезонье. Президент клуба считает, что 23-летний нигериец стоит 110 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи».