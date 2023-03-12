«Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче бундеслиги
«Фрайбург» дома обыграл «Хоффенхайм» в матче 24-го тура бундеслиги — 2:1.
В составе хозяев отметился Максимилиан Эггештайн и Рицу Доан.
За «Хоффенхайм» забил Ангело Штиллер.
«Фрайбург» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 45 очков за 24 матча.
«Хоффенхайм» занимает 18-ю строчку с 19 очками за 24 игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
5
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|
9
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.03
|22:30
|
Кельн – Бохум
|0 : 2
|11.03
|17:30
|
Бавария – Аугсбург
|5 : 3
|11.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|1 : 1
|11.03
|17:30
|
Герта – Майнц
|1 : 1
|11.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|3 : 0
|11.03
|20:30
|
Шальке – Боруссия Д
|2 : 2
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|2 : 1
|12.03
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|12.03
|21:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|22
|1
|3
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