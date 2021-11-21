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«Айнтрахт» обыграл «Фрайбург»

19:23
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«Айнтрахт» победил «Фрайбург» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 34-й минуте счет открыл полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем. Удвоил преимузество на 43-й минуте Филип Костич.

«Айнтрахт» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице бундеслиги. У «Фрайбурга» 22 очка и 3-я позиция.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
21 нояб, 17:30. Schwarzwald-Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
0:2
Айнтрахт Ф
Голы
Линдстрем, 34 (0:1), Костич, 43 (0:2)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек (Шаде, 46 ) Гульде Кюблер (Вайсхаупт, 85 ) Гюнтер Эггештайн (Хаберер, 69 ) Хефлер Хелер Чон У Ен (Шоллои, 69 ) Грифо (Демирович, 90 )
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер (Туре, 65) Тута Якич Соу (Роде, 74) Костич Камада Хасебе Линдстрем (Ахе, 74) Борре (Ильзанкер, 85)
Предупреждения
Чэндлер 49, Тута 53, Туре 69, Трапп 73

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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