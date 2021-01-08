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Флик считает, что «Бавария» не нуждается в приобретениях

07:55
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, нужны ли команде новички в зимнее трансферное окно.

«Практически все клубы из-за коронавируса оказались в непростой ситуации, — цитирует Флика пресс-служба «Баварии». — Я не из тех, кто хочет подписания новых игроков. Тем составом, что у нас сейчас, мы будем играть до конца сезона. У нас команда очень высокого уровня, и я не считаю, что наши цели находятся под угрозой. Но нам есть куда расти в игровом плане, это понимает каждый в нашей команде».

«Бавария» лидирует в бундеслиге, имея в активе 33 очках в 14 матчах.

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcbayern

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