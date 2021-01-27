Флик может покинуть «Баварию» летом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик не останется в «Баварии» по окончании сезона, несмотря на контракт до 2023 года, сообщает Bild.

По данным немецкого издания, 55-летний специалист покинет клуб из-за ухода председателя правления Карла-Хайнце Румменигге. Помимо этого, у тренера конфликт со спортивным директором Хассаном Салихамиджичем. Предполагается, что Флик станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.

55-летний тренер уже работал помощников в штабе Лева с 2006 по 2014 годы. В «Баварии» Флик с 2019 года. 15 ноября того же года он был утвержден на пост главного тренера команды. В сезоне 2019/2020 мюнхенцы под руководством специалиста выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.