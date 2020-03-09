Эрлин Холанн: «Работаю на пределе. Но не стремлюсь к рекордам»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал о своем прогрессе в немецкой команде. 19-летний норвежец перешел зимой в «Боруссию» из «Зальцбурга».

— Я переехал в Дортмунд как обычный игрок. И остаюсь им, — цитирует France Football Холанна. — Ничего не изменилось. Но приятно слышать хорошие вещи о себе. Это признак того, что я все делаю хорошо. Стараюсь изо всех сил быть лучшим. Поэтому работаю на пределе. Мне хочется быть лучшим бомбардиром в бундеслиге, но я не из тех, кто думает всегда о рекордах. Хочется помогать команде и быть лучше. Ничего больше.