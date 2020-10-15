Дубль Шупо-Мотинга помог «Баварии» обыграть клуб пятого дивизиона в Кубке Германии

«Бавария» обыграла «Дюрен» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

Номинально хозяином поля был клуб пятого дивизиона, но игра прошла на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арене». Из-за пандемии коронавируса игра проходила при пустых трибунах.

В составе победителей дубль сделал Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Это его дебютный матч за команду. Еще один мяч с пенальти забил Томас Мюллер.

Соперник «Баварии» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/32 финала

«Дюрен» — «Бавария» — 0:3 (0:2)