«Для болельщиков это определенно была интересная игра». Горецка доволен матчем с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Айнтрахтом» в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:2) отметил, что игра получилась интересной.

— В первую очередь мы рады, что можем снова играть в футбол в соревновательных условиях, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — «Айнтрахт» был сложным соперником, они были упорны в единоборствах, игра была жаркой. Нам это помогло войти в режим борьбы. Для болельщиков это определенно была интересная игра. В моменте с моим голом стоит отметить мастерство Томаса Мюллера, который выполнил подачу не вслепую, а точно на меня. Потом я голенью отправил мяч в сетку. Я стараюсь угрожать воротам из полузащиты. Оба пропущенных после стандарта гола мы должны обсудить. После 3:2 Ману совершил великолепный сэйв. Против Дортмунда мы должны быть сосредоточены на все 100 процентов. Это один из тех матчей, что мы ждем с особым нетерпением.

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