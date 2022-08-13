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Сегодня, 13:33

Де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник Маттейс де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус».

«В «Баварии» физически интенсивная игра из-за давления и прессинга, Игра в Италии больше похожа на игру в шахматы, более тактическая. Я рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому.

Хочу вернуть свою игру, которую показывал, играя за «Аякс», — цитирует Де Лигта De Telegraaf.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Игроком «Баварии» голландец стал этим летом.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
2
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
3
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
4
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
6
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 1 : 3
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
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ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Томас Ауэян

Томас Ауэян

Шальке-04

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
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