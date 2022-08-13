Де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус»
Защитник Маттейс де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус».
«В «Баварии» физически интенсивная игра из-за давления и прессинга, Игра в Италии больше похожа на игру в шахматы, более тактическая. Я рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому.
Хочу вернуть свою игру, которую показывал, играя за «Аякс», — цитирует Де Лигта De Telegraaf.
В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Игроком «Баварии» голландец стал этим летом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
3
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
4
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|1 : 3
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|- : -
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Томас Ауэян
Шальке-04
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0