Де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус»

Защитник Маттейс де Лигт рассказал о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус».

«В «Баварии» физически интенсивная игра из-за давления и прессинга, Игра в Италии больше похожа на игру в шахматы, более тактическая. Я рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому.

Хочу вернуть свою игру, которую показывал, играя за «Аякс», — цитирует Де Лигта De Telegraaf.