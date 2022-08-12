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Сегодня, 23:21

17-летний Мукоко принес победу «Боруссии» Дортмунд в матче с «Фрайбургом»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург» во 2-м туре чемпионата Германии — 3:1.
Фото AFP

«Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург» во 2-м туре чемпионата Германии — 3:1.

В составе хозяев на 35-й минуте отличился Михаэль Грегорич. У гостей на 77-й минуте счет сравнял 18-летний Джейми Байно-Гиттенс. Спустя 7 минут победу дортмундцам принес гол 17-летнего Юссуфы Мукоко. Еще через 3 минуты Мариус Вольф забил третий мяч «Боруссии» в этом матче.

После двух туров бундеслиги «Боруссия» лидирует с 6 очками, у «Фрайбурга» — три. В следующем туре «Дортмунд» сыграет дома с «Вердером». «Фрайбург» на выезде со «Штутгартом». Обе игры состоятся 20 августа.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
12 авг, 21:30. Dreisamstadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:3
Боруссия Д

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
2
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
3
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
4
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
6
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 1 : 3
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Томас Ауэян

Томас Ауэян

Шальке-04

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
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