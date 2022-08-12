17-летний Мукоко принес победу «Боруссии» Дортмунд в матче с «Фрайбургом»

«Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург» во 2-м туре чемпионата Германии — 3:1.

В составе хозяев на 35-й минуте отличился Михаэль Грегорич. У гостей на 77-й минуте счет сравнял 18-летний Джейми Байно-Гиттенс. Спустя 7 минут победу дортмундцам принес гол 17-летнего Юссуфы Мукоко. Еще через 3 минуты Мариус Вольф забил третий мяч «Боруссии» в этом матче.

После двух туров бундеслиги «Боруссия» лидирует с 6 очками, у «Фрайбурга» — три. В следующем туре «Дортмунд» сыграет дома с «Вердером». «Фрайбург» на выезде со «Штутгартом». Обе игры состоятся 20 августа.