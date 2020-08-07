Бундеслига на официальном сайте представили проект календаря чемпионата Германии.

Новый сезон начнется 18 сентября. Как обычно, сезон планируется начать матчем с участием действующего чемпиона Германии — мюнхенской «Баварией». Ее соперником станет «Шальке». Если мюнхенцы выйдут в финал Лиги чемпионов, клуб проведет свой первый матч сезона не в пятницу первого игрового дня, а в понедельник. Тогда матчем открытия станет встреча двух «Боруссий».