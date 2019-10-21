«Боруссия» из Дортмунда интересуется Рикардо Родригесом

«Боруссия» из Дортмунда проявляет интерес к защитнику «Милана» Рикардо Родригесу. Немецкий клуб хочет оформить трансфер 27-летнего швейцарца в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Контракт Родригеса с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча. Он уже имеет опыт выступления в бундеслиге: до перехода в «Милан» Родригес несколько лет играл за «Вольфсбург».

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