«Боруссия» готова заплатить «МЮ» за Санчо до 35 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может остаться в немецком клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 23-летний англичанин хотел бы остаться в Дортмунде. В руководстве клуба также довольны игроком и готовы заплатить за полноценный трансфер до 35 миллионов евро.

«Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» в январе 2024 года. Футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за дортмундцев.

Санчо играл за «Боруссию» с августа 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость хавбека в 25 миллионов евро.