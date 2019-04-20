"Бавария" обыграла "Вердер", "Аугсбург" разгромил "Штутгарт"

"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
30-й тур
"Бавария" - "Вердер" - 1:0 (0:0)
Гол: Зюле, 75.
"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Горецка, 59), Мюллер (Рибери, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Ренату Санчеш, 87), Коман, Левандовски.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 81), Классен, Эггештайн, Мевальд (Лангкамп, 60), Крузе, Рашица (Осако, 73).
Предупреждение: Велькович, 28.
Удаление: Велькович, 58.
Судья: Вельц (Германия).
20 апреля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".
"Аугсбург" - "Штутгарт" - 6:0 (3:0)
Голы: Хедира, 11 (1:0). Хан, 18 (2:0). Макс, 29 (3:0). Рихтер, 53 (4:0). Макс, 58 (5:0). Рихтер, 68 (6:0).
"Аугсбург": Луте, Стафилидис, Гауэлеув (Оксфорд, 64), Макс, Дансо, Байер, Шмид, Грегорич, Хедира (Моравек, 37), Хан, Рихтер (Шибер, 79).
"Штутгарт": Цилер, Инсуа (Дидави, 46), Кемпф, Баумгартль, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн (Донис, 46), Цубер, Гомес, Гонсалес.
Судья: Грефе (Германия).
20 апреля. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
"Байер" - "Нюрнберг" - 2:0 (0:0)
Голы: Аларио, 61 (1:0). Фолланд, 86 (2:0).
"Байер": Храдецки, С.Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт (Паулинью, 90), Хаверц (Кор, 87), Фолланд, Бэйли (Аларио, 34).
"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 79), Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Мисидьян, 62), Эррас, Левен, Исхак (Тилльманн, 75), Перейра.
Судья: Винкманн (Германия).
20 апреля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
"Майнц" - "Фортуна Д" - 3:1 (1:1)
Голы: Матета, 1 (1:0). Лукебакио, 19 (1:1). Онисиво, 67 (2:1). Матета, 87 (3:1).
Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58
"Майнц": Мюллер, Донати, Кариколь, Хак (Максим, 58), Ниакате, Латца (Кунде, 88), Куэйсон (Баку, 71), Гбамен, Боэтиус, Онисиво, Матета.
"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Моралес (Баркок, 70), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Раман (Дукш, 81), Лукебакио (Кенан Караман, 76).
Предупреждения: Раман, 52. Каан Айхан, 56. Ковнацки, 65.
Судья: Шмидт (Германия).
20 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/