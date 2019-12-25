«Бавария» обеспечит Нюбеля игровым временем, чтобы подготовить его к роли преемника Нойера

«Бавария» хочет обеспечить Александра Нюбеля регулярным игровым временем, чтобы подготовить его к роли преемника Мануэля Нойера, информирует Bild.

Ранее Нюбель отказался продлевать контракт с «Шальке» и покинет команду по окончании сезона. Сообщалось, что 23-летний немец хочет продолжить карьеру в «Баварии».

При этом сообщается, что действующий первый номер мюнхенцев Мануэль Нойер не хочет пропускать даже товарищеских матчей. Он сообщил об этом руководству клуба.

В нынешнем сезоне Нойер провел 26 матчей за «Баварию», в которых пропустил 31 мяч. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру в сборной Германии после Евро-2020.

Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке», пропустил 20 мячей и пять раз отыграл на ноль.