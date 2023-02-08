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Сегодня, 19:28

«Бавария» не платила за аренду Канселу — в соглашении есть необязательная опция выкупа за 70 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Бавария» не платила за аренду у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича.

В соглашении между клубами есть только опция выкупа в размере 70 миллионов евро, которая, к тому же, не является обязательной в июне.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник уже успел отметиться двумя голевым передачами в двух матчах за «Баварию».

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
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 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
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 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
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Никлас Фюллкруг

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Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

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Бавария

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

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Марко Фридль

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