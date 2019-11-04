«Бавария» контактировала с представителями тренера «Аякса» тен Хага

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг входит в число кандидатов на работу с «Баварией», сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Sky Deutschland, в руководстве «Баварии» общались с посредниками, представляющими интересы тренера. По данным источника, тренер точно не покинет «Аякс» по ходу сезона. Возможен только вариант, что он возглавит мюнхенскую команду в январе.

Ранее с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач. До этого сообщалось, что основным кандидатом ему на замену является Массимилиано Аллегри.

49-летний Эрик тен Хаг в прошлом сезоне вместе с «Аяксом» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 2013-2015 годах он работал главным тренером резервной команды «Баварии».

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