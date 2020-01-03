«Айнтрахт» подписал форварда роттердамской «Спарты»
18:28
Форвард роттердамской «Спарты» Рагнар Ахе перешел в «Айнтрахт». 21-летний немец подписал контракт до 2025 года. Однако остаток нынешнего сезона он доиграет в Голландии, сообщает официальный сайт «Айнтрахта».
??? pic.twitter.com/lYIteSQk24— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 3, 2020
Ахе — уроженец Франкфурта. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии он провел 17 матчей, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач.
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