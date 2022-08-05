6:1! «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в стартовом матче бундеслиги

Новый сезон немецкой бундеслиги открывал матч между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Действующий чемпион Германии разгромил на выезде соперника со счетом 6:1.

Уже в первом тайме мюнхенцы забили пять мячей. Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио манне, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Во втором тайме Мусиала оформил дубль.

Хозяева поля смогли сподобиться только на один гол, который был забит после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.