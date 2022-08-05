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5 августа, 23:23

6:1! «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в стартовом матче бундеслиги

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 августа. «Айнтрахт» — «Бавария» — 1:6.
Фото Reuters

Новый сезон немецкой бундеслиги открывал матч между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Действующий чемпион Германии разгромил на выезде соперника со счетом 6:1.

Уже в первом тайме мюнхенцы забили пять мячей. Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио манне, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Во втором тайме Мусиала оформил дубль.

Хозяева поля смогли сподобиться только на один гол, который был забит после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
05 авг, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:6
Бавария
Голы
Киммих, 5 (0:1), Павар, 10 (0:2), Мане, 29 (0:3), Мусиала, 35 (0:4), Гнабри, 43 (0:5), Коло Муани, 64 (1:5), Мусиала, 83 (1:6)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Туре Тута (Хасебе, 82) Соу Костич (Алиду, 75) Роде (Ленц, 46) Гетце Линдстрем (Якич, 46) Борре (Коло Муани, 46) Кнауфф
Бавария
Нойер Упамекано Павар (де Лигт, 82) Дэйвис Эрнандез (Мазрауи, 82) Киммих Забитцер (Гравенберх, 57) Мусиала Гнабри (Сане, 65) Мане Мюллер (Тель, 65)
Предупреждения
Н`Дика 59’, Костич 71’  - 
Судьи
Айтекин (Германия)
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
3
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 1
И К Ж
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 1 0 1
Эван Н`Дика

Эван Н`Дика

Айнтрахт Ф

 1 0 1
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