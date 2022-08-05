6:1! «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в стартовом матче бундеслиги
Новый сезон немецкой бундеслиги открывал матч между «Баварией» и «Айнтрахтом».
Действующий чемпион Германии разгромил на выезде соперника со счетом 6:1.
Уже в первом тайме мюнхенцы забили пять мячей. Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио манне, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Во втором тайме Мусиала оформил дубль.
Хозяева поля смогли сподобиться только на один гол, который был забит после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Лерой Сане
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Филип Костич
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|
|
Эван Н`Дика
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
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