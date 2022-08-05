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Сегодня, 23:08

«Айнтрахт» — «Бавария»: хозяева отыграли один мяч после грубой ошибки Нойера

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер допустил грубую ошибку в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

В одном из эпизодов второго тайма Нойер по привычке вышел за пределы штрафной, чтобы подстраховать игроков обороны. Защитник сделал вратарю пас назад, но Нойер плохо обработал мяч, потом запутался, снова замешкался и его уже накрыл соперник.

Нападающий «Айнтрахта» Коло Муани отобрал мяч у голкипера и отправил его в пустые ворота — 1:5.

Мануэль Нойер
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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