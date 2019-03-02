"Аугсбург" прервал беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче 24-го тура чемпионата Германии (1:2). Дубль в составе победителей оформил Чи Дон-Вон. У гостей единственный мяч на счету Пако Алькасера. Дортмундцы до этой встречи не проигрывали в семи матчах.

"Аугсбург" идет на 15-м месте в турнирной таблице, а "Боруссия" располагается на первой строчке.

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24-й тур

"Аугсбург" - "Боруссия Д" - 2:1 (1:0)

Голы: Чи Дон Вон, 24 (1:0). Чи Дон Вон, 67 (2:0). Пако Алькасер, 81 (2:1).

"Аугсбург": Кобель, Стафилидис (Тайгль, 17), Макс, Дансо, Байер (Ф.Гетце, 89), Ку Джа Чхоль, Шмид, Чи Дон Вон (Кордова, 83), Грегорич, Хедира, Хан.

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Рафаэл Геррейру, 66), Дилэйни (Пако Алькасер, 66), М.Гетце, Брун Ларсен (Филипп, 76), Санчо.

Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 84. Хан, 84. Хакими, 90+3.

Судья: Штилер.

01 марта. Аугсбург. Стадион "СГЛ-Арена".