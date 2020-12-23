17-летний Вирц продлил контракт с «Байером»
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц продлил контракт с клубом до 2023 года. 17-летний хавбек начал в леверкузенском клубе профессиональную карьеру в мае 2020 года. 6 июня он забил первый гол в бундеслиге, поразив ворота «Баварии». Мяч на тот момент стал самым молодым в чемпионате Германии, в декабре рекорд Вирца побил Юссуфа Мукоко из «Боруссии» из Дортмунда.
В нынешнем сезоне Вирц провел 18 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах, а с октября выступает за молодежную сборную Германии.
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