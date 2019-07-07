Вадим Евсеев – о 9:1 против "Ваккера": "Результат хороший, но "Уфа" понимает, против кого играла"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после товарищеского матча с австрийским "Ваккером" (9:1) признался, что доволен атакующими действиями своей команды, сообщает Youtube-канал уфимского клуба. 43-летний российский специалист отметил, что команда осознает уровень соперника.

– До этого соперник играл с "Зенитом", киевским "Динамо" и другими командами. Выходили на поле играть с тем составом, который поставил главный тренер противника. Игроки "Уфы" довольно качественно завершали атаки. У нас в каждом матче были эпизоды, где не хватало завершающего удара, а сегодня... Быстрые голы от Бизяка, молодых ребят помогли. Результат хороший, но мы понимаем, против кого играли, – сказал Евсеев в беседе с пресс-службой "Уфы".