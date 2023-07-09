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Сегодня, 21:01

Гол Комличенко помог «Ростову» обыграть «Факел» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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«Ростов» обыграл дома «Факел» в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла в формате два тайма по 60 минут.

У победителей отличился полузащитник Алексей Миронов, Николай Комличенко и Максим Осипенко.

15 июля «Ростов» и «Факел» проведут ответный товарищеский матч в Воронеже.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Факел» — 3:0 (1:0)

Голы: Миронов, 45 (1:0). Комличенко, 97 (2:0). Осипенко, 113 — с пенальти (3:0).

«Ростов»: Песьяков (Медведев, 61), Терентьев (Чернов, 61), Поярков (Осипенко, 61), Вахания (Прохин, 61), Игнатов (Мелехин, 61), Байрамян (Ионов, 61), Миронов (Акбашев, 61), Щетинин (Уткин, 61), Комаров (Тугарев, 61), Голенков (Лангович, 61), Сухомлинов (Комличенко, 61).

9 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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