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Сегодня, 10:13

Кассьерра заявил, что матч «Зенит» — «Фенербахче» был на уровне Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» в турнире «Кубок PARI Премьер» (0:0, по пенальти — 4:3).

«Фенербахче», конечно, команда высокого уровня. Это была тяжелая игра, но мы победили в серии пенальти. Да, можно говорить, что эта игра была уровня Лиги чемпионов. Как я и говорил, было сложно, «Фенербахче» — это топ. Но и у нас хорошая команда, мы играли хорошо, но сейчас самое главное — готовиться к матчу за Суперкубок России и сфокусироваться на нем. Потом начинается сезон. Мы, конечно, хотим победить», — приводит ТАСС слова Кассьерры.

Матч против «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Нефтчи» (3:1) и уступил «Црвене Звезде» (1:2).

Источник: https://tass.ru/sport/18230929
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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