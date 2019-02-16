"Оренбург" обыграл "Рубин" благодаря голу Козлова

"Оренбург" с минимальным счетом обыграл "Рубин" в товарищеском матче. Единственный гол забил нападающий Андрей Козлов.

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 16 туров. "Рубин" с 25 баллами располагается на 6-й строчке - казанцы провели на одну игру больше.

Товарищеские матчи

"Рубин" - "Оренбург" - 0:1 (0:1)

Гол: А.Козлов, 20.

"Рубин": Бабурин, Камболов (Голдобин, 45), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Микушин, Акбашев (Давиташвили, 60), Байрамян (Бухаров, 60), Могилевец, Пантелеев, Полоз.

"Оренбург": Довбня, Андреев, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин (Попович, 63), Афонин, Сутормин, Мишкич, А.Козлов (Деспотович, 63).

Предупреждение: Акбашев, 38.

16 февраля. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".

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