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«Амкал», звезды медиафутбола и фонд «Пари и Побеждай» проведут благотворительный матч в память о Финито

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Медиафутбольный клуб «Амкал» и сборная звезд медиафутбола проведут товарищеский матч в память о Никите Финито Куриленко. Блогер и игрок «Амкала» ушел из жизни в феврале этого года. Благотворительный фонд «Пари и Побеждай» станет партнером игры.

11 сентября на стадионе «Москвич» пройдет благотворительный матч «Амкала» и звезд медиафутбола, посвященный Никите Куриленко, известному как Финито. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск.

Фонд «Пари и побеждай» выступит партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на матч на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

«Футбол объединяет. За это мы и любим этот вид спорта. Очень рада, что ребята вернутся к истокам и сыграют ради общей цели. Все вместе мы можем помочь множеству людей, которые столкнулись с лейкемией и нуждаются в пересадке костного мозга. Уверена, это лучшее, что мы можем сделать в память о Никите», — заявила жена Никиты Куриленко Инга.

В состав сборной звезд медиафутбола войдут Кефир, Дима Егоров, Ромарой, Прокоп, Эльхан, Эд, а также Николай Осипов, Дмитрий Кортава и другие. За «Амкал» сыграют Сибскана, Вася Маврин, Фил Воронин, Герман El Classico, Форза, Федос и другие.

«Лучшее, что мы можем сделать в память о Никите, — это собраться с ребятами из медиалиги на поле и рубиться в полную силу. Ему бы это понравилось», — считает основатель «Амкала» Герман El Classico Попков.

Блогера Финито, игрока медиафутбольного клуба «Амкал» Никиты Куриленко не стало в феврале этого года. Причиной смерти 31-летнего блогера был острый миелоидный лейкоз.

Финито стал популярным блогером благодаря роликам на YouTube об игре в FIFA и Football Manager. За несколько лет он собрал больше 670 тысяч подписчиков. В 2018 году Финито присоединился к медиафутбольному клубу «Амкал» и провел в его составе 98 матчей.

Футбол
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ФК Амкал
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