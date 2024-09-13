Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

13 сентября, 15:20

Митрофанов пошутил о возможном товарищеском матче сборных России и США

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России до конца года будет играть товарищеские матчи только с командами из Азии.

«Есть ли уверенность, что сборная России в октябре и ноябре проведет по два матча? Мы работаем над этим. Все соперники будут из Азии», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Митрофанова.

«Наверное, можно сыграть со сборной США, которая не участвует в отборе к чемпионату мира. Еще есть Мексика и Канада», — добавил в шутку Митрофанов.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Национальная команда и российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости