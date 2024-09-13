Митрофанов пошутил о возможном товарищеском матче сборных России и США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России до конца года будет играть товарищеские матчи только с командами из Азии.

«Есть ли уверенность, что сборная России в октябре и ноябре проведет по два матча? Мы работаем над этим. Все соперники будут из Азии», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Митрофанова.

«Наверное, можно сыграть со сборной США, которая не участвует в отборе к чемпионату мира. Еще есть Мексика и Канада», — добавил в шутку Митрофанов.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Национальная команда и российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.