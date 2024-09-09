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Латышонок: «Быть основным вратарем сборной России — мечта детства»

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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.

— Что для вас значит приезд в сборную России в нынешней ситуации, когда команда не участвует в официальных матчах?

— Для меня в любом случае вызов в сборную — это мечта. Я счастлив, что сейчас нахожусь здесь.

— В детстве представляли себя основным вратарем национальной команды?

— Конечно, это была мечта детства, — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Латышонок дебютировал за сборную России 5 сентября в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 7 матчей в РПЛ, пропустил 1 гол и 6 раз сыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Евгений Латышонок
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