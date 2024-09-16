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Сегодня, 13:13

Сборная России может сыграть с Уругваем в 2025 или 2026 году

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном товарищеском матче сборной России против Уругвая.

— Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте, — приводит слова Митрофанова Sport24. — Стоит ли ожидать встречу осенью? Этой нет.

— По ощущениям, когда это может случиться?

— В следующие периоды — в 2025 или 2026 году.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Максим Митрофанов
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