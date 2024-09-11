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Сегодня, 04:06

Сборные США и Новой Зеландии сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марко Стаменич (8) борется за мяч с Юнусом Мусахом (6).
Фото Stratman-Imagn Images

Сборная США на своем поле сыграла вничью с Новой Зеландией в товарищеском матче — 1:1. Встреча прошла на «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

В первом тайме голов забито не было. На 69-й минуте американский полузащитник Кристиан Пулишич, вышедший на замену, открыл счет. Гостям удалось отыграться в самой концовке — забил форвард Бен Уэйн.

Перед началом этой игры было объявлено о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера сборной США. Однако в этом матче американской командой руководил Майки Варас в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

Маурисио Почеттино. Почеттино возглавил сборную США
Футбол
Сборная Новой Зеландии по футболу
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