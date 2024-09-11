Карпин тремя словами охарактеризовал поездку сборной России во Вьетнам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин тремя словами описал поездку национальной команды во Вьетнам.

«Жара. Духота. Тайфун», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за обрушившегося тайфуна.

Также Карпин рассказал, в каком составе сборная России сыграла бы против Таиланда.