Карпин тремя словами охарактеризовал поездку сборной России во Вьетнам
Главный тренер сборной России Валерий Карпин тремя словами описал поездку национальной команды во Вьетнам.
«Жара. Духота. Тайфун», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за обрушившегося тайфуна.
Также Карпин рассказал, в каком составе сборная России сыграла бы против Таиланда.
Источник: РФС
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