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Сегодня, 15:20

Тренер молодежной сборной России Шабаров признался, что сожалеет о недоигранном матче с Вьетнамом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал «СЭ» отмену товарищеского матча со сборной Вьетнама после получаса игры из-за плохих погодных условий.

Встреча состоялась в Ханое и началась в 13.00 (мск). Из-за погодных условий матч был прерван, позднее было решено не продолжать встречу в целях безопасности футболистов. На момент приостановки матча россияне вели со счетом 2:0 благодаря голам Руслана Барта и Михаила Рядно.

— Отменили второй матч, сыграли всего 30 минут. Какой можно сделать вывод по итогам этого сбора?

— Мы брали посмотреть ребят, большую группу новичков, и они оставили приятное впечатление. Не только игрой, но и в быту, в тренировочном процессе. Это знакомство с ними — самое положительное, что можно как итог себе занести.

Что касается сегодняшнего матча, то жаль, что так все закончилось. К сожалению, самый короткий матч в жизни наших футболистов и моей в том числе. Но даже эти 30 минут провели неплохо. Видно, что играли с хорошим настроем. Немного уже поняли, как играет соперник и голы забили хорошие. Печально, что не смогли развить успех, но погода внесла свои коррективы. Итог в любом случае положительный, потому что команда собралась, хорошо провела тренировочную работу.

— На следующий сбор состав будет микс прошлого или текущего или это будут новички?

— Если мы поедем в Китай, как мы и планируем, то там команда будет постарше. Добавятся игроки 2004 года. Но несомненно игроки, проявившие себя на этом сборе будут кандидатами туда в первую очередь.

В субботу, 7 сентября, основная сборная России должна была сыграть в Ханое против Таиланда, но матч отменили из-за тайфуна «Яги».

Молодежная сборная России по футболу
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