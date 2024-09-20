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Аршавин — о ретро-матче против ЦСКА: «В целом, нас сегодня отвозили»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказался о ретро-матчах «Лиги Ставок Лиги Легенд».

— Как прокомментируете сегодняшний матч и, в целом, как оцените идею проведения подобных игр?

— В целом, идея хорошая. Мне дается тяжело, честно. Практически два раза переносился этот матч. Но в итоге сыграли в моей и не только в моей родной школе. В целом, нас сегодня отвозили. Но с другой стороны, что ж делать, так бывает.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?

— Просто они посвежее, побыстрее, помоложе. Если бы у меня нога не болела, может быть, что-то бы я создал. Но в остальном, мне кажется, ЦСКА были сильнее во всех компонентах игры, — сказал Аршавин в рамках ретро-матча «Лига Ставок Лига Легенд».

Легенды ЦСКА одержали победу над «Зенитом» со счетом 3:1 в ретро-матче легенд памяти Павла Федоровича Садырина. Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Андрей Аршавин
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