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Андрей Мостовой: «Из-за климата во Вьетнаме даже на трибуне тяжело сидеть, мы все промокли»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о климатических условиях во Вьетнаме.

«Когда только прилетели, вышли из аэропорта, сразу почувствовали огромную влажность. Когда мы сидели и смотрели матч с Вьетнамом, на трибуне тяжело даже сидеть, мы все промокли. Первый тайм очень тяжело дался команде из-за климата, но во втором как будто даже ветерок подул, стало легче играть. Конечно, климатические условия влияют, к этому нужно привыкать», — сказал Мостовой в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

Андрей Мостовой
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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