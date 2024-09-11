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11 сентября, 23:45

Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о победе сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

«Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой — потратили огромные деньги. Еще раз скажу, что российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно. Могли бы сыграть с кем-то из более близких нам стран, пригласить кого-то. Ну или если вариантов нет — зачем вы туда-то поехали? Стыдно просто, вот и все», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024-м россияне провели три товарищеских матча. Помимо Вьетнама, команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Александр Тихонов
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