Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о победе сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

«Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы. Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой — потратили огромные деньги. Еще раз скажу, что российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно. Могли бы сыграть с кем-то из более близких нам стран, пригласить кого-то. Ну или если вариантов нет — зачем вы туда-то поехали? Стыдно просто, вот и все», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024-м россияне провели три товарищеских матча. Помимо Вьетнама, команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).