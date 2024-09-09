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Матч молодежной сборной России с Вьетнамом не будет доигран из-за ливня

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Ливень помешал доиграть матч молодежной сборной России с Вьетнамом.
Фото Никита Попов / РФС

Товарищеский матч молодежной сборной России против Вьетнама не будет доигран из-за ливня, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Встреча состоялась в Ханое и началась в 13.00 (мск). Из-за погодных условий матч был прерван, позднее было решено не продолжать встречу в целях безопасности футболистов.

На момент приостановки матча россияне вели со счетом 2:0 благодаря голам Руслана Барта и Михаила Рядно.

В субботу, 7 сентября основная сборная России должна была сыграть в Ханое против Таиланда, но матч отменили из-за тайфуна «Яги».

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