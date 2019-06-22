"Начинаю матч в запасе? Все справедливо". Савин - о матче "Торпедо" - "Шеффилд"

Известный блогер Евгений Савин прокомментировал свое участие в выставочном матче "Торпедо" - "Шеффилд".

– Евгений, вы играете за "Шеффилд", клуб восьмого дивизиона Англии, но даже в старт не попали. Не обидно?

– Ничего страшного. Все справедливо – ребята ехали издалека, а тут появляется какой-то парень с горы, с YouTube и занимает чужое место. Поэтому просто выйду на замену и попытаюсь что-то сделать.

– Но точно выйдете?

– Должен. (Константин Колмаков)​

Выставочный матч "Торпедо" – "Шеффилд" – первый в рамках турне английской команды по России.

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