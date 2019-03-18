Месси приехал в Мадрид, где будет готовиться со сборной Аргентины к матчу с Венесуэлой

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приехал в Мадрид, где начнет подготовку в составе сборной Аргентины к товарищеским матчам с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта), сообщает официальный Твиттер национальной команды.
31-летний форвард впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Сборной руководит Лионель Скалони.
Ближайшая встреча с Венесуэлой пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
Месси вернулся в состав сборной Аргентины
#SelecciónMayor Así fue la llegada de Lionel Messi a la concentración albiceleste. pic.twitter.com/nIOk2An8iR– Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 18 марта 2019 г.
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