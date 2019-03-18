Месси приехал в Мадрид, где будет готовиться со сборной Аргентины к матчу с Венесуэлой

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приехал в Мадрид, где начнет подготовку в составе сборной Аргентины к товарищеским матчам с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта), сообщает официальный Твиттер национальной команды.

31-летний форвард впервые был вызван в национальную команду после окончания ЧМ-2018. Сборной руководит Лионель Скалони.

Ближайшая встреча с Венесуэлой пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Месси вернулся в состав сборной Аргентины